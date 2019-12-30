Авто вылетело на тротуар в результате ДТП в Красносельском районе

Два человека находятся в тяжелом состоянии.

Вечером 6 января в Красносельском районе в результате ДТП пострадали 4 человека. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

По предварительной информации, авария произошла около 17:01 на перекрестке улиц Ленина и Кузнецова. Там столкнулись 2 "Мерседеса" и "Фольксваген", который вылетел на тротуар и сбил пешехода.

Пассажирка "Мерседеса" 1994-го города рождения и водитель "Фольксвагена" находятся в тяжелом состоянии. Пассажир одного из автомобилей и пешеход 1980-го года рождения — в удовлетворительном.

По факту случившегося проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ДТП попало на видео очевидца.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"