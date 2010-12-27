ДТП На Московском шоссе: женщина попыталась протаранить грузовик

Вчечером, 20 июля на Московском шоссе черная легковушка въехала в грузовик. За рулем была женщина. По предворительным данным никто не пострадал.
Если не разъедутся, пробке быть огромной, с горечью констатирует очевидец.
На снимке можно увидеть, что у автомобиля отлетел номер и остались значительные вмятины на капоте. Грузовик не пострадал. Отметим, что во время столкновения черной машинки с фурой, у первой был почему-то открыт багажник.
На место происшествия уже выехали сотрудники ДПС.
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК