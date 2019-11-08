Cуд продлил арест дочери и зятю оренбургского священника Стремского

Арест самого священника заканчивается 12 ноября.

В Оренбурге Ленинский районный суд продлил арест дочери и зятю священника Николая Стремского, которого арестовали по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего. Они останутся в СИЗО до 12 февраля 2019 года, сообщили РИА "Новости". Их ходатайство об изменение меры пресечения на домашний арест, суд не удовлетворил.

Задержанных заключили под стражу по обвинению в незаконном лишении свободы двух и более лиц. Под следствие они попали после того, как Стремского обвинили в развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию.

Арест священника заканчивается 12 ноября. Вероятнее всего, его заключение также будет продлено. На время следствия Оренбургская епархия наложила на Стремского запрет в священнослужении .

Видео: YouTube/Урал56.Ру, pravvest