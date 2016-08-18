В ролях: Александр Балуев, Татьяна Абрамова Светлана Бельская и др.

Cпектакль «ВДВ. Всем Добрый Вечер» наполнен интригами, курьезами, искрометным юмором и обеспечит всем хорошее настроение надолго. Зрителям предстоит стать свидетелями событий, которые разворачивается в любовном четырёхугольнике, который совсем скоро превращается в пятиугольник. Сюжет держит в напряжении с первой минуты и до последней, а события разворачиваются настолько динамично, что не будет и намека на скуку. Яркие артисты в комическом сюжете не оставят равнодушными зрителей. Cпектакль Александра Балуева поставлен по мотивам пьесы «Гарнир по-французски» Марка Камолетти. Французский драматург с итальянскими корнями известен также популярными комедиями "Боинг-Боинг", "Бестолочь", "Пижама на шестерых", "Все как у людей", которые очень полюбились зрителям и неизменно собирают аншлаги!

Начало в 19.00. 12+ Цена билетов от 800 р. В ролях: Александр Балуев, Татьяна Абрамова, Светлана Бельская, Валерий Яременко, Алексей Медведев, Эльвира Мухутдинова.

Режиссер: Александр Балуев Автор: Марк Камолетти Композитор: Глеб Матвейчук