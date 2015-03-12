Что произошло в Петербурге 9 декабря: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события четверга, 9 декабря.

Что произошло в Петербурге в четверг, 9 декабря? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Режим работы станции "Кировский завод" изменится до марта.

С 13 декабря на станции начинается капитальный ремонт эскалатора. Работы продлятся до 2 марта и будут вестись по будням с 17.00 до 18.40. В это время вход в вестибюль будет ограничен.

Администрация Васильевского острова провела экстренное совещание из-за протечек на Железноводской, 30.

Жильцы верхних этажей пожаловались, что дождь с чердака льется уже третий день. Накануне УК "Сити Сервис" очистила кровлю и установила накопительные емкости для мониторинга ситуации, теперь специалисты готовятся сделать ремонт фальцев с герметизацией.

Петербургу выделят более 3 млрд рублей на реконструкцию путепроводной развязки в Кронштадте.

Средства поступят из федерального бюджета в течение 2021–2025 годов. Обновленная развязка КАД протяженностью 2,5 км и шириной в четыре полосы должна быть сдана к 2024-му году. Расширят и Кронштадтское шоссе, чтобы наплыв туристов в город и туристический кластер увеличивался.

Коммунальную аварию на Ленинском проспекте планируют устранить к утру 10 декабря.

Очередной прорыв трубы образовался утром у дома №101/1, вытекание воды спровоцировало длинную пробку на перекрестке с проспектом Маршала Жукова. Специалисты уже начали замену ненадежного участка трубы, работы планируется закончить к 10 утра пятницы.

Тем временем, в ГУП "ТЭК СПб" рассказали о состоянии мужчины, пострадавшем при прорыве трубы на улице Есенина. Сантехник ЖКС №2 Выборгского района получил ожоги и был отпущен домой после медосмотра в больнице. Ремонтные работы на Есенина пока продолжаются.

Владельца "Рив Гоша" и совладельца "Юлмарта" Августа Майера заключили под стражу.

Уроженца США обвиняют в мошенничестве на общую сумму 2,4 млрд рублей, бизнесмен свою вину не признает. Адвокат подсудимого утверждал, что представленные материалы ничего не подтверждают, и что случившееся – просто бизнес-конфликт. Майер останется под стражей до 7 февраля 2022 года.

Супругу бизнесмена Инну, которая тоже проходит фигурантом по тому же делу, отправили под домашний арест: женщине нужно следить за четырьмя детьми.

В Петербурге ищут родных немого подростка, попавшего в больницу.

Юноша попал в больницу 6 декабря, документов при себе не имел. На вид парню около 15-19 лет, его родных ищут.

Коллаж: Piter.TV

Видео: ВКонтакте / Василеостровский район Санкт-Петербурга, Елена Клементова; ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург, Александр Порядин; Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Фото: ВКонтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер