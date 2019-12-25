  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Режим работы станции "Кировский завод" изменится до марта
Сегодня, 11:49
163
Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Режим работы станции "Кировский завод" изменится до марта

0 0

С 13 декабря на станции начинается капитальный ремонт эскалатора.

С понедельника, 13 декабря, в Петербурге изменится режим работы станции метро "Кировский завод". Об этом рассказали в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".

С этого дня на станции начинается капитальный ремонт эскалатора. Работы продлятся до 2 марта и будут вестись по рабочим дня с 17 часов до 18:40. В это время вход в вестибюль будет ограничен.

Пассажиров просят учитывать этот факт и заранее планировать маршрут поездок.

Ранее мы писали, что на станции метро "Дунайская" в Петербурге отремонтировали все траволаторы.

Фото: Piter.TV

Теги: кировский завод, метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии