Режим работы станции "Кировский завод" изменится до марта

С 13 декабря на станции начинается капитальный ремонт эскалатора.

С понедельника, 13 декабря, в Петербурге изменится режим работы станции метро "Кировский завод". Об этом рассказали в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".

С этого дня на станции начинается капитальный ремонт эскалатора. Работы продлятся до 2 марта и будут вестись по рабочим дня с 17 часов до 18:40. В это время вход в вестибюль будет ограничен.

Пассажиров просят учитывать этот факт и заранее планировать маршрут поездок.

Ранее мы писали, что на станции метро "Дунайская" в Петербурге отремонтировали все траволаторы.

Фото: Piter.TV