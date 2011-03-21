Завершить работы планируют уже в 2025 году.

Из федерального бюджета Петербургу выделят более 3 млрд рублей на реконструкцию путепроводной развязки в Кронштадте. Финансирование поступит в течение 2021–2025 годов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Напомним, изначально обновленная развязка КАД в Кронштадт протяженностью 2,5 км должна быть сдана к 2024-му году. Въезд в город будет расширен до четырех полос. При этом в документе говорится, что завершить работы планируют уже в 2025 году.

В своем нынешнем состоянии она уже плохо справляется с транспортными нагрузками, что приводит к затрудненному движению и образованию автомобильных пробок. говорится в документе

Кроме того, до четырех полос расширят и Кронштадтское шоссе. В городе хотят развить туристический кластер, а для этого нужно усовершенствовать улично-дорожную сеть.

Фото: wikipedia.org