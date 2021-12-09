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Администрация Васильевского острова провели экстренное совещание из-за протечек на Железноводской, 30

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Жильцы недовольны бездействием управляющей компании.

В администрации Василеостровского района рассказали, как борются с протечкой кровли в дома №30 на Железноводской улице. На нее жаловались местные жители.

Накануне управляющая компания "Сити Сервис" полностью очистила кровлю и установила накопительные емкости для мониторинга ситуации. Специалисты выполнят ремонт фальцев с герметизацией. В агротехнический период пройдет текущий ремонт с устройством вентиляционных продухов. 

Квартиры верхних этажей в многолетних протечках. Жильцы устали все это ремонтировать за свой счет.

написала в комментариях Елена.

Петербурженка писала в соцсетях о том, что третий день с чердака в квартиры льется дождь. Собственникам приходится собирать воду в таз на чердаке, а затем выливать ее. 

Ранее Piter.TV оценил, как в Петербурге чистят крыши от снега и сосулек.

Фото: ВКонтакте / Василеостровский район Санкт-Петербурга, Елена Клементова

Теги: крыша, протечка, снег
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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