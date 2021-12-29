Что произошло в Петербурге 8 февраля: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события вторника, 8 февраля.

Что произошло в Петербурге во вторник, 8 февраля? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Вход на станцию "Пионерская" закроют из-за аварийного ремонта эскалаторов.

С 7 февраля и до завершения работ по будням с 7:30 до 10:00 вход в вестибюль будет ограничен, а с 17:00 до 19:00 – закрыт. Время закрытия может меняться в зависимости от объема пассажиропотока на выход.

Глыба льда убила на дворника на Большом Сампсониевском.

Кусок наледи упал с крыши жилого дома № 94, 29-летний дворник погиб на месте, не дождавшись приезда скорой. Известно, что прибывшим сотрудникам экстренных служб пришлось самостоятельно сбивать куски льда, которые продолжали падать с крыши.

Еще один инцидент, но менее серьезный, произошел у дома №37 по 4-й Советской улице: снег с крыши упал на коляску с годовалым мальчиком. Малыш получил ушиб передней брюшной стенки.

Шоумен Стас Барецкий попал в ДТП в Ломоносове.

Авария произошла на перекрестке Ораниенбаумского проспекта и улицы Федюнинского, по словам мужчины, белое авто врезалось в него на скорости. В иномарке, заявил Барецкий, было три человека, а также газовый баллон, "который мог взорваться". По предварительным данным, есть пострадавшие, сам шоумен пожаловался на головную боль и боль в ноге.

В Петербурге на 12,5 лет осудили таксиста, который убил пассажирку и отрезал ей грудь.

Олег Тен жестоко убил 19-летнюю девушку еще в 2004 году, это произошло ночью у дома по улице Софьи Ковалевской. Из личной неприязни напал на девушку, изрезал ее ножом, затем отрезал ей левую молочную железу и уехал. Девушка умерла на месте. Суд назначил убийце 12,5 лет лишения свободы, по совокупности предыдущих приговоров – пожизненное лишение свободы. Тен сидел за другие подобные убийства в колонии "Полярная сова": в 2006 году мужчина аналогичным жестоким образом убил 23-летнюю девушку.

В офисах дорожных предприятий и жилкомсервисах проходят обыски.

В списке оперативников отделов экономической полиции оказалось более 60 адресов, сообщила "Фонтанка". Обыски прошли как минимум в организациях Выборгского, Фрунзенского и Приморского районов в рамках различных уголовных дел. В прошлом году плохая уборка Петербурга закончилась арестом бывшего главы ГУДП "Центр" по делу о мошенничестве, а также претензиями надзорного ведомства к качеству уборки снега.

Грабитель с ножом и перцовым баллончиком пытался ограбить цветочный на улице Щербакова.

Инцидент произошел 7 февраля около полудня: 19-летний безработный грабитель вошел в "Цветовик" и, угрожая продавцу, потребовал деньги из кассы. Денег, однако, в магазине не оказалось, и разбойник скрылся с места. Сейчас хулиган уже задержан.

На Степана Разина сгорел ангар.

Дым от пожара покрыл всю набережную Обводного канала. Возгорание зафиксировали в первом часу дня, огонь охватил 450 квадратных метров площади, пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. Сведения о пострадавших не поступали, с огнем борются 30 спасателей и 6 единиц техники.

Коллаж: Piter.TV

Видео: Невские Новости; Piter.TV; пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти; ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Юлия Белевич

Фото: Telegram / Объединённая пресс-служба городских судов Санкт-Петербурга