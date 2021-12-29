Грабитель с ножом и перцовым баллончиком пытался ограбить цветочный на улице Щербакова

В Петербурге задержали 19-летнего безработного по подозрению в разбойном нападении на цветочный магазин. Об этом стало известно Piter.TV.
Инцидент произошел 7 февраля около 11:45. Грабитель, вооружившись ножом и перцовым баллончиков, вошел в "Цветовик" на улице Щербакова. Угрожая продавцу, он потребовал отдать деньги из кассы, но потерпел фиаско – их там не оказалось. Не получив желаемого, злоумышленник скрылся с места проступления.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Задержанного поместили в изолятор временного содержания.
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Фото: pexels.com
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