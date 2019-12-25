Что произошло в Петербурге 7 сентября: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события вторник, 7 сентября.

Что произошло в Петербурге во вторник, 7 августа? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Мужчина погиб при пожаре в однушке на проспекте Славы.

Огонь охватил 4 квадратных метра обстановки около 6 часов утра, причину пожара в МЧС не уточнили. Спасатели оперативно справились с пламенем и эвакуировали 81-летнего хозяина квартиры. Мужчина скончался в машине скорой помощи от отравления угарным газом.

Завершено расследование дела об убийстве студента на Невском проспекте.

Инцидент произошел в июне прошлого года: тогда 24-летний парень обратился в компанию, оформляющую документы для трудоустройства. Организация не выполнила свои обязательства, и студент пришел требовать деньги назад. В ходе конфликта охранник компании выстрелил в студента из пистолета и сбежал, юноша, получивший пулю в голову, умер в больнице спустя 11 дней. Подозреваемым оказался Заур Каримов, ему грозит до 25 лет тюрьмы.

В Петербурге стартовали общественные обсуждения проекта планировки Южной широтной магистрали.

Обсуждения продлятся до 25 октября, сейчас КГА представил к рассмотрению проект планировки и межевания территории под первый этап строительства магистрали. ЮШМ станет участком от перспективной Южно-Волхонской дороги до пересечения шоссе Подбельского с Сетевой улицей, проект считается приоритетным среди других проектов по развитию автодорожной сети Петербурга. В сутки магистралью смогут пользоваться более 170 тысяч автомобилей.

Горизбирком не удовлетворил жалобу Вишневского на "двойников" в бюллетенях.

Решение было принято на рабочем заседании комиссии. Депутат Борис Вишневский жаловался на то, что на выборы в Госдуму по округу №216 и в ЗакС по округу №2 идут его "двойники". Самовыдвиженцы сменили имена и фамилии, став тезками Вишневского, и к тому же изменили имидж и стали визуально похожи на парламентария. Депутат просил, чтобы в бюллетенях указали прошлые имена "двойников", однако в ГИКе заявили, что у всех кандидатов разные отчества, значит нарушения закона нет.

Блогеру Юрию Хованскому продлили арест на месяц.

По решению Куйбышевского районного суда, блогер останется под стражей до 8 октября. Хованского обвиняют в оправдании терроризма и уже включили в список террористов и экстремистов. Следствие полагает, что прошлым летом блогер во время онлайн-трансляции исполнил песню о трагедии в "Норд-Осте". Хованский частично признал вину.

Коллаж: Piter.TV

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга; Telegram / ВишНевскоеВремя

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