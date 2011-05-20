В Петербурге продлили арест блогеру Юрию Хованскому

Хованский находится под стражей с начала июня 2021-го года.

Куйбышевский районный суд Петербурга продлил арест блогера Юрия Хованского. Об этом 7-го сентября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Хованский останется под стражей до 8-го октября 2021-го года. Он обвиняется в оправдании терроризма. Блогера включили в список террористов и экстремистов.

Напомним, следствие предполагает, что летом 2020-го года Хованский во время онлайн-трансляции исполнил песню, посвященную трагедии в "Норт-Осте". Подсудимый частично признал свою вину и написал письмо с извинениями. Блогер просил отпустить его под домашний арест, однако правоохранители считают, что обвиняемый может удаленно уничтожить доказательства вины, применив "глубокие познания" в области IT-технологий.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга