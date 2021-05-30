Что произошло в Петербурге 4 марта: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события пятницы, 4 марта.

Что произошло в Петербурге в пятницу, 4 марта? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

В Петербурге с пятницы больше не нужны QR-коды.

Горожане теперь могут свободно посещать общепит, музеи, театры, бассейны, фитнес-центры, торговые центры, концерты. Сняты также ограничения по наполняемости ресторанов, фитнес-залов и общественных мест. До 30 апреля сохранится обязанность носить маски.

Закрытие ИКЕА в Петербурге спровоцировало транспортные коллапсы на дорогах.

Вечером 3 марта на развязках КАД у "Меги Парнас" и "Меги Дыбенко" образовались 5-балльные пробки. В самих шведских магазинах также наблюдались огромные очереди людей, которые спешили разобрать товары перед закрытием ИКЕА на три месяца.

Началась подготовка к строительству станции метро "Туристская".

Сейчас специалисты осваивают площадку и уже частично получили проходческий щит "Надежда", которые используют при возведении сложных двухпутных тоннелей. Остальные комплектующие пока в пути. Станцию планируется открыть в 2026 году, но сроки ввода могут затянуться.

Тем временем, открытие станции "Театральная" перенесли с 2025 на 2026 год,.

Сеть супермаркетов Prisma останавливает работу в Петербурге.

Закроются также отели SOKOS. Такое решение связано с фундаментальными изменениями в бизнес-среде. В компаниях пообещали позаботиться о сотрудниках и выплатах для них.

Нефролога Земченкова, которого обвиняли в смерти супруги, отпустили из зала суда.

Мужчину обвиняли в убийстве жены в 2010 году, однако прокурор переквалифицировал дело на "Причинение смерти по неосторожности". Из-за истечения срока давности было заявлено ходатайство о прекращении дела – стороны не возражали, поэтому врача освободили из-под стражи. Следствие полагало, что в ходе ссоры мужчина толкнул жену на стул, но та упала на пол и смертельно ударилась головой. Нефролог расчленил тело жены и выбросил останки в разных местах города и области, после чего обратился в полицию с заявлением о пропаже супруги.

Сайты ряда петербургских СМИ перестали работать 4 марта.

Сбой в работе сайтов "Невских Новостей", "Мойки 78", "Neva Today", abnews.ru произошел, предположительно, из-за DDos-атаки. Порталы были недоступны в течение дня.

Участника протестной акции в Петербурге, распылившего газ в лицо полицейскому, задержали.

Инцидент произошел 2 марта. Один из участвующих в несогласованной акции протеста брызнул в лицо полицейскому слезоточивый газ и скрылся. Отмечается, что стражу порядка потребовалась медпомощь. Хулигана задержали по "горячим следам", им оказался 24-летний неработающий петербуржец. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Коллаж: Piter.TV

Фото: Piter.TV; объединенная пресс-служба судов Петербурга