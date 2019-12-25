Закрытие ИКЕА в Петербурге спровоцировало транспортные коллапсы на дорогах

"Красно-бордовые" пробки наблюдались на развязках КАД у "Меги Парнас" и "Меги Дыбенко".

Вечером 3 марта в Петербурге образовались 5-балльные пробки из-за закрытия ИКЕА. По данным "Яндекс.Карт", в красно-бордовый цвет окрасилась дорога на развязках КАД у "Меги Парнас" и "Меги Дыбенко". На выезде из ТРК также наблюдались огромные заторы, сообщили очевидцы.

Напомним, 3 марта ИКЕА объявила о приостановке работы в России. Экспорт и импорт товаров в нашу страну и в Беларусь прекратится как минимум на три месяца. "Меги" при этом работать будут.

Фото: Piter.TV, "Яндекс.Карты"