Закрытие ИКЕА в Петербурге спровоцировало транспортные коллапсы на дорогах

Вечером 3 марта в Петербурге образовались 5-балльные пробки из-за закрытия ИКЕА. По данным "Яндекс.Карт", в красно-бордовый цвет окрасилась дорога на развязках КАД у "Меги Парнас" и "Меги Дыбенко". На выезде из ТРК также наблюдались огромные заторы, сообщили очевидцы.
Напомним, 3 марта ИКЕА объявила о приостановке работы в России. Экспорт и импорт товаров в нашу страну и в Беларусь прекратится как минимум на три месяца. "Меги" при этом работать будут.
Фото: Piter.TV, "Яндекс.Карты"
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