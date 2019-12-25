В Петербурге началась подготовка к строительству станции метро "Туристская"

Специалисты ведут транспортировку проходческого щита "Надежда", остальные комплектующие пока в пути.

"Метрострой Северной столицы" начал подготовку к строительству станции метро "Туристская". Об этом пишут "Невские Новости".

На данный момент специалисты занимаются освоением площадки. Метростроевцы частично получили проходческий щит "Надежда", остальные комплектующие пока в пути. Стоит отметить, что такой щит диаметром 10 метров используют при возведении сложных двухпутных тоннелей.

Согласно планам Смольного, станцию метро "Туристская" планировалось открыть в 2026 году. Учитывая переносы сроков строительства, ввод может затянуться.

Ранее мы писали, что петербургские метростроители будут ждать финансирования до лета.

Фото: Piter.TV