Петербургские метростроители будут ждать финансирования до лета

Уставной капитал компании увеличен до 2,7 млрд рублей.

Докапитализация АО "Метрострой Северной столицы" (МССС) отодвинулась на полгода. Ее планируют завершить до конца лета, пишет "Коммерсант Санкт-Петербург" со ссылкой на источник в транспортной отрасли города.

Регистрация дополнительного выпуска обыкновенных акций МССС в размере 27 298 900 штук номиналом 100 рублей была проведена Банком России еще 17 декабря. После этого уставной капитал компании был увеличен до 2,7 млрд рублей. В пресс-службе МССС пояснили, что первым этапом дофинансирования и является этот допвыпуск.

Акции АО "Метрострой Северной столицы" выкупит город и ВТБ. Они останутся в текущих пропорциях. Общая сумма докапитализации также останется без изменений.

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Фото: Piter.TV