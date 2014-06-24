Что произошло в Петербурге 3 декабря: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события пятницы, 3 декабря.

Что произошло в Петербурге в пятницу, 3 декабря? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

В Елизаветинской больнице увеличилось число пациентов с травмами из-за снегопада.

Сугробы и гололедица привели к тому, что больше горожан начали получать травмы. Только за два дня число пострадавших в сутки выросло с 25 до 47 человек. В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе тоже поступают петербуржцы, упавшие на скользких дорогах.

Город ждут свежие снегопады в эти выходные, горожанам рассказали, куда можно пожаловаться на нерасчищенные от снега дороги и дворы.

В Петербурге прожиточный минимум на 2022 год вырастет на 732 рубля.

Вместо 12 428 рублей он составит 13 160 рублей. Изменения уже внесены в проект соответствующего, документ опубликован на сайте Смольного. Вырос и прожиточный минимум для трудоспособного населения – до 14 344 рублей, для пенсионеров – до 11 317 рублей и для детей – до 12 765 рублей.

7 дворников убирали один проход в новом общественном пространстве на Маршала Жукова.

Жители Кировского района предположили, что на место скоро приедут официальные лица, и пространство готовят к торжественному открытию. На этой территории появился скалодром, зоны для занятия спортом, детских игр, отдыха в рамках благоустройства по проектам "Родной район" и "Формирование комфортной городской среды".

Житель Петербурга пытался задушить и выдавить глаза курьеру "Яндекс Еды".

Инцидент произошел накануне поздним вечером. Заказчик вступил в конфликт с 36-летним курьером, а затем начал хаотично бить мужчину по голове и лицу, хватал за одежду, пытался задушить и выдавить ему глаза. Курьер заявил, что заказчик вел себя неадекватно и должен понести ответственность. Полиция усмотрела в случившемся признаки состава преступления по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Хулиганство".

В Петербурге заработал колл-центр для сообщений об аварийных ситуациях в домах.

Сообщения принимает колл-центр "Городской аварийно-восстановительной службы жилищного фонда Санкт-Петербурга". Туда можно обратиться с жалобами на протечки крыш, качество отопления, проблемы электро- и водоснабжения по телефону: 409-73-78 с 8.00 до 20.00. Круглосуточные звонки принимают также дежурно-диспетчерские службы администраций районов.

Сотрудник "Водоканала" погиб на Краснопутиловской улице, зажатый снегоуборочной машиной.

Несчастье случилось днем у дома №69, на территории снегоплавильного пункта. 48-летний мужчина угодил в зубцы сепаратора снежного дробления и скончался на месте от полученных травм. На место прибыли сотрудники МЧС, работу пункта приостановили. В "Водоканале" заявили, что поддержит семью погибшего работника, расследовать несчастный случай будет межведомственная комиссия.

Коммунальную аварию на набережной Фонтанки планируют устранить к утру 4 декабря.

Коммунальная авария произошла в ночь на 3 декабря у дома №93, Горсткин мост охватило паром. Из-за прорыва трубы 14 зданий остались без тепла, их подключили к резервной схеме. Специалисты планируют завершить устранение дефекта к 7.00 субботы.

Коллаж: Piter.TV

Видео: ВКонтакте / Ульянка, Светлана Серогодская; Водоканал