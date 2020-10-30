В Петербурге заработал колл-центр для сообщений об аварийных ситуациях в домах

Колл-центр запустила "Городская аварийно-восстановительная служба жилищного фонда Санкт-Петербурга".

В пятницу, 3 декабря, в пресс-службе Смольного рассказали, что колл-центр "Городской аварийно-восстановительной службы жилищного фонда Санкт-Петербурга" принимает сообщения об аварийных ситуациях в домах.

Граждане могут круглосуточно обратиться на линию и получить ответ на вопрос, связанный с работой жилищно-коммунального комплекса. Теперь оставить жалобу на протечки крыш, качество отопления, электро- и водоснабжения можно по телефону: 409-73-78 с 8.00 до 20.00, а также дежурно-диспетчерскими службами администраций районов (круглосуточно).

Отмечается, что ежедневно на дежурство выходят 126 аварийных бригад. Всего на базе управляющих организаций сформировано 377 бригад.

Фото: Piter.tv