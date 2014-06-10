  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Елизаветинской больнице увеличилось число пациентов с травмами из-за снегопада
Сегодня, 10:48
174
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

В Елизаветинской больнице увеличилось число пациентов с травмами из-за снегопада

0 0

За два дня число пострадавших увеличилось с 20-25 до 40-47 в сутки.

В Петербурге продолжается снегопад, в результате которого горожане получают различные травмы. За последние дни в Елизаветинской больнице выросло число пациентов с травмами из-за снежного коллапса в городе. Об этом "Невским Новостям" рассказали в пресс-службе медучреждения. 

Как рассказали в больнице, только за два дня, 28-29 ноября, число пострадавших увеличилось с 20-25 до 40-47 в сутки. Также только за 30 ноября в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с травмами из-за гололедицы поступили пять петербуржцев. 

Петербуржцев в ближайшие дни ждет новая порция снегопадов. Сейчас высота снежного покрова достигла 20 см. За сутки может прибавиться еще 5 см.

Фото: Piter.TV

Теги: елизаветинская больница, снегопад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии