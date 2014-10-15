Что произошло в Петербурге 2 июля: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события пятницы, 2 июля.

Что произошло в Петербурге в пятницу, 2 июля? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Renault Kaptur перевернулся на крышу во время ДТП на Планерной.

Авария произошла утром. Иномарка пострадала из-за наезда легковушки, которая выезжала со двора и начала заворачивать влево. Машина впечаталась точно в правый бок Renault, от удара автомобиль перевернулся на крышу. О состоянии водителя пока ничего не известно.

Ревакцинация в Петербурге начнется с понедельника, 5 июля.

Сделать прививку смогут горожане, привитые или переболевшие ковидом более полугода назад. Ревакцинация будет доступна в любых стационарных или мобильных пунктах, также можно записаться на процедуру через Госуслуги, службу "122", портал "Здоровье петербуржца" или колл-центры поликлиник. Результаты анализов на антитела, заявили в комздраве, не пригодятся.

В то же время, в Петербурге готовятся к массовой вакцинации трудовых мигрантов.

По факту торговли липовыми ковидными справками в Петербурге и Ленобласти возбудили три уголовных дела.

Полиция задержала уже троих предполагаемых торговцев фальшивыми справками, за каждую из справок злоумышленники просили от 500 до 1800 рублей. В "ассортименте" у задержанных были поддельные справки о наличии медицинского отвода от вакцинации, справки об отсутствии контакта с инфицированными коронавирусом, справки об отрицательном результате ПЦР-теста.

Пропавшие месяц назад в Атлантическом океане петербуржцы вышли на связь.

На днях о помощи в соцсетях просила дочь яхтсмена Олега Гирсона – мужчина и его жена Елена перестали выходить на связь с родными в начале июня. У петербуржцев все хорошо, они развернулись в сторону Петербурга и сейчас проплывают мимо Франции.

На бойца ММА Артема Тарасова завели уголовное дело после конфликта с пассажиром на Московском вокзале.

Пассажиром оказался вице-президент "Альфа банка", который после нападения 21 день не мог ходить на работу. Тарасова обвиняют в причинении вреда средней степени тяжести. Сам боец уверен, что не заслуживает наказания, поскольку никого не трогал: мужчина якобы просто хотел разнять пассажира и своего друга, бойца Никиту Солонина. По версии же транспортной полиции, нетрезвые бойцы оскорбляли пассажиров поезда "Москва-Петербург", а на платформе один из них ударил вице-президента банка по лицу.

Кодекс этики петербургских таксистов будет доступен к ознакомлению на следующей неделе.

Документ рекомендательного характера опубликуют на сайте комитета по транспорту. На данный момент кодекс дорабатывают, хотя его выдержки уже появлялись на сайте комитета и на странице вице-губернатора города Максима Соколова. О создании кодекса задумались минувшей зимой после череды неприятных инцидентов с таксистами. Идею всецело поддержали местные жители.

Фото: Piter.TV

Видео: Piter.TV; пресс-служба ГУ МВД; Instagram / @artemtarasov_mma