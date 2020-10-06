Пропавшие месяц назад в Атлантическом океане петербуржцы вышли на связь

Их дочь рассказала, что все осложнилось из-за ужесточения коронавирусных мер в других странах.

Пропавшие месяц назад во время плавания в Атлантическом океане петербургские яхтсмены Олег Гирсон и Елена Соколова вышли на связь. Об этом 78.ru сообщила дочь Нина Гирсон.

Девушка рассказала, что все осложнилось из-за ужесточения коронавирусных мер. Многие границы были закрыты, в некоторые не пускали из-за отсутствия прививки от COVID-19. Поэтому яхтсмены решили отправиться назад в сторону Петербурга. Сейчас они находятся возле Франции, вблизи Ла-Манша.

Когда мореплаватели вернуться в Северную столицу, не известно. Они обещали снова выйти на связь, когда подойдут к островам.

Фото: ВКонтакте / Нина Гирсон