Renault Kaptur перевернулся на крышу во время ДТП на Планерной

Легковушка, которая выезжала со двора, сначала пропустила большегруз, а затем въехала в бок Renault Kaptur.

Утром 2 июля Renault Kaptur перевернулся на крышу во время ДТП в Приморском районе. Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

Легковушка, которая выезжала со двора, сначала пропустила большегруз, а затем въехала в бок Renault Kaptur. От удара последний автомобиль перевернулся на крышу.

О состоянии водителя в Renault Kaptur информация не поступала.

Ранее на Звездной улице в результате ДТП петербурженка попала под автобус.

Видео: Piter.tv