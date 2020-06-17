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Renault Kaptur перевернулся на крышу во время ДТП на Планерной

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Легковушка, которая выезжала со двора, сначала пропустила большегруз, а затем въехала в бок Renault Kaptur.

Утром 2 июля Renault Kaptur перевернулся на крышу во время ДТП в Приморском районе. Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

Легковушка, которая выезжала со двора, сначала пропустила большегруз, а затем въехала в бок Renault Kaptur. От удара последний автомобиль перевернулся на крышу. 

О состоянии водителя в Renault Kaptur информация не поступала.

Ранее на Звездной улице в результате ДТП петербурженка попала под автобус.

Видео: Piter.tv

 

Теги: renault kaptur, планерная
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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