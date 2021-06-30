Свидетели рассказали, что девушка отделалась царапинами и ссадинами.

На Звездной улице в результате ДТП петербурженка попала под автобус. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Авария произошла вечером 30 июня на Звездной улице в Московском районе. На кадрах можно увидеть, что две женщины переходили дорогу недалеко от пешеходного перехода. Предварительно петербурженки посмотрели по сторонам. Однако сзади них ехал автобус, который сбил одну из них. Девушка оказалась под автобусом.

В скором времени на место аварии прибыли сотрудники спасательной службы и скорой помощи. Спасатели начали вытаскивать девушку из под автобуса. По словам очевидцев, после петербурженку передали медикам.

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Видео: Piter.tv