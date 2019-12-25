Кодекс этики петербургских таксистов будет доступен к ознакомлению на следующей неделе

Кодекс будет опубликован на сайте комитета по транспорту.

На следующей недели петербуржцам будет доступен кодекс этики таксистов Северной столицы. Документ опубликуют на сайте комитета по транспорту, передает телеканал "Санкт-Петербург".

Кодекс почти готов. Отмечается, что теперь, как и в советское время, он будет носить рекомендательный характер. Ранее выдержки документа уже публиковали на сайте комитета и в социальной сети на странице вице-губернатора города Максима Соколова.

О создании кодекса задумались зимой, тогда инициативу поддержали многие горожане. Предполагается, что документ сможет помочь в регулировании взаимоотношений между водителями и пассажирами. Кроме того, участники опроса заявили, что готовы соблюдать установленные правила.

Ранее мы писали, что ГИБДД хочет запретить таксистам со стажем менее трех лет пользоваться агрегаторами.

Фото: Piter.tv