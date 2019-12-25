Кодекс этики петербургских таксистов будет доступен к ознакомлению на следующей неделе

На следующей недели петербуржцам будет доступен кодекс этики таксистов Северной столицы. Документ опубликуют на сайте комитета по транспорту, передает телеканал "Санкт-Петербург".
Кодекс почти готов. Отмечается, что теперь, как и в советское время, он будет носить рекомендательный характер. Ранее выдержки документа уже публиковали на сайте комитета и в социальной сети на странице вице-губернатора города Максима Соколова.
О создании кодекса задумались зимой, тогда инициативу поддержали многие горожане. Предполагается, что документ сможет помочь в регулировании взаимоотношений между водителями и пассажирами. Кроме того, участники опроса заявили, что готовы соблюдать установленные правила.
Ранее мы писали, что ГИБДД хочет запретить таксистам со стажем менее трех лет пользоваться агрегаторами.
Фото: Piter.tv
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