Что произошло в Петербурге 29 сентября: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события среды, 29 сентября.

Что произошло в Петербурге в среду, 29 сентября? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

В Петербурге стартует голосование по выбору новогодней елки для Дворцовой площади.

Опрос будет проводиться с 29 сентября по 1 октября на сайте www.spbdnevnik.ru, в социальных сетях или по телефону 346-46-92. С 2013 года площадь украшали искусственными елями, к 2021 году горожане решили выбрать живое дерево.

Пристававшие к учащимся педколледжа с ножом-бабочкой петербуржцы попали под статью.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Ранее судимые мужчины приставали к студентам, матерясь и держа в руках нож. В полицию о неадекватных незнакомцах заявил замдиректора колледжа 28 сентября, злоумышленников забрали росгвардейцы. Сейчас оба помещены в изолятор.

Петербург может стать международной столицей дизайна.

В городе хотят создать целую сеть Музеев дизайна, авторы соответствующего проекта также планируют разработать единый дизайн-код для городской среды и дизайн-квартал. Особое внимание уделят формированию "петербургского стиля" и продвижению позиций местного дизайна в мире.

Новым спикером ЗакСа Петербурга стал бывший вице-губернатор Александр Бельский.

За него проголосовали 40 из 50 депутатов, полномочия Бельского в исполнительной власти передали Борису Пиотровскому. На пост нового спикера претендовали также Александр Шишлов и Вячеслав Бороденчик.

Ранее Бельский на должности вице-губернатора города курировал комитет по молодежной политике, комитет по печати и взаимодействию со СМИ, межнациональные отношения и вопросы территориального развития.

К слову, глава ЦИК Элла Памфилова отказалась поздравлять Бельского с избранием на пост: она посчитала, что Бельский "сам себя избрал".

В Петербурге 29 сентября проходят масштабные обыски у бизнесменов

С утра сотрудники ФСБ и МВД провели 50 обысков в квартирах и офисах петербургских бизнесменов. Это оказалось связано с ранее возбужденными 10 уголовными делами об уклонении от налогов и организации преступного сообщества. Правоохранители полагают, что группа предпринимателей несколько лет назад аккумулировала в своих фирмах несуществующий НДС и не предъявляла его к выплате. Дела по неуплате налогов возбудили в отношении клиентов, а по преступному сообществу – в отношении организаторов.

В Третьем кассационном суде опровергли информацию о сносе трех корпусов Воронцовского дворца.

Сносить будут не три флигеля на Садовой улице, 26, а только один, под литерой Р. Как заявили в суде, флигель под литерой Р не относится к истории Пажеского корпуса и не имеет историко-культурной ценности. Зампред городского ВООПИиК Александр Кононов предложил провести осмотр спорной части дворца, считая, что та все же представляет ценность.

Коллаж: Piter.TV

Фото: пресс-служба Росгвардии по СПб и ЛО; ВКонтакте / Единая Россия | Санкт-Петербург; Piter.TV