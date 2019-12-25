Петербург может стать международной столицей дизайна

В городе появится единый дизайн-код, а также дизайн-квартал.

В Петербурге обсудили развитие индустрии дизайна. Авторы новой программы уверены, что она поможет обрести городу статус международной дизайнерской столицы. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Владимира Княгинина.

В частности, в Петербурге хотят создать целую сеть Музеев дизайна. Кроме того, будет разработан единый дизайн-код для городской среды, а также дизайн-квартал. Авторы проекта предлагают развивать вузовское предпринимательство и распространять дизайн-мышление за пределы одной отрасли. Будет оказана поддержка малым и средним предприятиям.

Кроме того, продолжится формирование "петербургского стиля". Ожидается укрепление позиций местного дизайна в стране и его продвижение в мире. Особое внимание хотят уделить адаптации образа жизни горожан к стандартам углеродно-нейтрального устойчивого общества.

Ранее мы писали, что Петербург второй год подряд попадает в топ-20 лучших городов мира.

Фото: pexels.com