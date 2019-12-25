Что произошло в Петербурге 28 декабря: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события вторника, 28 декабря.

Что произошло в Петербурге во вторник, 28 декабря? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

В Петербурге утвердили тарифы на электроэнергию и перевозки на 2022 год.

Тарифы на коммунальные услуги вырастут не более чем на 3,5%, это произойдет с 1 июля. А с 1 января "гостевой тариф" в метро достигнет стоимости 65 рублей, в наземном транспорте – 60 рублей.

На дороге "Петергоф-Кейкино" в ДТП погибла пассажирка Hyundai Solaris.

Авария случилась на 8 километре трассы: женщина за рулем Volkswagen выехала на встречную полосу и столкнулась с Hyundai. Пассажирка второй иномарки скончалась на месте из-за полученных травм. Известно, что владелица Volkswagen четырежды за год привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД.

Еще одно ДТП произошло на ЗСД, где автоледи за рулем "Мерседеса" не справилась с управлением и врезалась в барьерные ограждения. В аварии пострадала двухлетняя девочка – ее госпитализировали в состоянии средней тяжести с сотрясением мозга.

На проспекте Просвещения трамвай №100 сошел с рельсов.

ДТП произошло с утра. По словам очевидца, из-под колес трамвая выскочил кусок рельсов, который разбил стекло в задней части вагона. По предварительным данным, никто не пострадал.

В Петербурге задержали иностранца, выбившего зубы росгвардейцу.

Конфликт произошел днем 26 декабря на Измайловском проспекте: водитель "Хендэ", нарушивший ПДД, ударил правоохранителя в лицо и выбил ему два зуба, после чего скрылся на машине. Вместе с хулиганом задержан и владелец автомобиля. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Таксиста, который избил муниципального депутата Фрунзенского района, задержали.

Накануне днем Павел Швец сделал замечание неправильно припарковавшемуся на Софийской улице таксисту, и тот полез в драку, сломав Швецу нос. Нападавшим оказался гражданин Узбекистана, его оперативно задержали и поместили в изолятор

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Коллаж: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург; Павел Швец