"Мерседес" влетел в ограждение на ЗСД. Пострадал двухлетний ребенок

Машина принадлежит юридическому лицу, которое занимается доставкой еды. Организация оформлена на женщину, которая находилась за рулем.

Водитель "Мерседеса" не справилась с управлением и врезалась в барьерные ограждения на Западном скоростном диаметре. В салоне находился двухлетний ребенок, он пострадал, узнал Piter.TV.

ДТП произошло днем 27-го декабря на 9 км ЗСД в Курортном районе. По предварительной информации, машину помотало в разные стороны, так как сначала иномарка врезалась в левое ограждение, а затем в правое. У 2-летней девочки диагностировали сотрясение головного мозга. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести в детское медучреждение. Ребенок был пристегнут и находился в детском кресле.

32-летняя водитель не привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД в этом году.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на проспекте Просвещения трамвай сошел с рельсов.

Фото: Piter.TV