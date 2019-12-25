На дороге "Петергоф-Кейкино" в ДТП погибла пассажирка Hyundai Solaris

По предварительной информации, Volkswagen Touareg выехал на встречную полосу.

На 8 км автомобильной дороги "Петергоф-Кейкино" в ДТП погибла пассажирка легковушки. Об этом стало известно Piter.tv.

Женщина за рулём Volkswagen Touareg, двигаясь по дороге "Петергоф-Кейкино", по неустановленной причине совершила выезд на полосу встречного движения, где совершила столкновение с Hyundai Solaris. В результате ДТП пассажирка Hyundai Solaris от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.

Владелица Volkswagen Touareg привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД четыре раза в 2021 году.

Также ранее житель Тосно скончался после наезда на опору ЛЭП.

Фото: Piter.tv