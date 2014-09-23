Что произошло в Петербурге 26 апреля: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события понедельника, 26 апреля.

Что произошло в Петербурге в понедельник, 26 апреля? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

В массовом ДТП на пересечении 8-й Советской и Дегтярной улиц пострадали два человека.

Авария произошла вечером 25 апреля: легковушка врезалась в припаркованные авто. Участниками ДТП стали "Субару", "Мазда", "Хендай" и "Форд", а также 20-летняя девушка-пешеход, попавшая под колеса автомобиля на тротуаре. Пострадавшую госпитализировали, помощь врачей понадобилась и 25-летнему водителю "Форда".

Петербургский суд на месяц приостановил деятельность городского отделения "Союза кинематографистов России".

Причиной тому стало нарушение ковидных ограничений. По словам исполнительного директора петербургского отделения Союза Александа Бабаяна, приостановлена только деятельность двух залов в кинотеатре "Дом Кино" до 3 мая. Остальные залы будут работать и принимать зрителей.

Воистину петербургский культурный конфликт: двое мужчин подрались за место в читальном зале библиотеки на площади Островского.

Как выяснилось, конфликт вспыхнул из-за сумки, которую один из читателей поставил на свободное место. Мужчина не захотел убирать сумку, чтобы уступить место еще одному читателю после его просьбы, и вдобавок набросился на оппонента с кулаками. Работники библиотеки вызвали подмогу, чтобы остановить драку. Агрессора передали полиции, пострадавшему потребовалась помощь медиков из травмпункта.

Частные приюты для бездомных животных получат от властей более 4 миллионов рублей на оплату коммунальных услуг.

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Сумма субсидии в 2021 году оказалась в два раза больше суммы прошлого года. Получить финансовую поддержку смогут частные социально ориентированные некоммерческие организации, имеющие свое здание или помещение для содержания животных.

Объявлена программа VK Fest в Петербурге. Городской open-air состоится 23 и 24 июля.

Главный упор организаторы сделали на представителей танцевальной музыкальной культуры, электроники, поп-панка и R&B. На фестивале выступят около 70 популярных артистов, в том числе Артур Пирожков, Баста, Ольга Бузова, Little Big и другие. Среди участников фестиваля значатся и стендап-комики и блогеры. Попасть на событие можно по купленным в прошлом году билетам.

Стал известен прогноз погоды на майские праздники

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что в первые дни мая в городе будет до +12 градусов, с 5 мая прекратятся осадки, температура составит +15 градусов и выше. А вот в последнюю неделю апреля сохранится прохлада, днем воздух прогреется не более чем до +7 градусов, кроме того, Петербург могут накрыть дожди с мокрым снегом.

Фото, видео: Piter.TV