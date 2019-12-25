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Беглов выделил более 4 млн рублей на частные приюты для бездомных животных
Сегодня, 16:00
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nastya960

Беглов выделил более 4 млн рублей на частные приюты для бездомных животных

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Получить субсидии смогут частные социально ориентированные некоммерческие организации.

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о предоставлении субсидий на содержание приютов для животных без владельцев. В 2021 году всего на приюты выделили 4 млн 143 тысяч рублей. Это в два раза больше, чем годом ранее.

Получить субсидии смогут частные социально ориентированные некоммерческие организации. У них должно быть свое здание или помещение для содержания и ухода за животными.

Полученные средства можно направить на оплату электроэнергии, газа, отопления, водоснабжения.

В феврале стало известно, что приюты для собак и кошек появятся в трёх районах Петербурга.

Фото: pixabay

Теги: беглов, животные, приюты
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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