В Союзе кинематографистов Петербурга прокомментировали приостановку деятельности

Решение суда касается двух залов в "Доме Кино".

Деятельность петербургского отделения Союза кинематографистов России приостановили по решению суда 26 апреля. Причиной тому стали нарушения законодательства в области "обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". Как сообщил Piter.TV исполнительный директор Союза Александр Бабаян, до 3 мая остановлена деятельность только подразделения организации, двух залов в "Доме Кино".

Суд приостановил деятельность подразделения, двух залов. Еще 3 апреля Роспотребнадзор наложил временное ограничение деятельности в связи с нарушениями ковидных ограничений, и дело ушло в суд. Сегодня суд приостановил деятельность до 3 мая: на 30 дней с учетом периода с 3 апреля по сегодняшний день. Александр Бабаян

Кинотеатр "Дом Кино", по словам Бабаяна, продолжит работать, как работал и в период временных ограничений. Оставшиеся открытыми залы будут ждать зрителей.

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