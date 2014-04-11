  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Союзе кинематографистов Петербурга прокомментировали приостановку деятельности
Сегодня, 14:24
72
himif

В Союзе кинематографистов Петербурга прокомментировали приостановку деятельности

0 0

Решение суда касается двух залов в "Доме Кино".

Деятельность петербургского отделения Союза кинематографистов России приостановили по решению суда 26 апреля. Причиной тому стали нарушения законодательства в области "обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". Как сообщил Piter.TV исполнительный директор Союза Александр Бабаян, до 3 мая остановлена деятельность только подразделения организации, двух залов в "Доме Кино".

Суд приостановил деятельность подразделения, двух залов. Еще 3 апреля Роспотребнадзор наложил временное ограничение деятельности в связи с нарушениями ковидных ограничений, и дело ушло в суд. Сегодня суд приостановил деятельность до 3 мая: на 30 дней с учетом периода с 3 апреля по сегодняшний день.

Александр Бабаян

Кинотеатр "Дом Кино", по словам Бабаяна, продолжит работать, как работал и в период временных ограничений. Оставшиеся открытыми залы будут ждать зрителей.

Фото: pixabay

Теги: дом кино, союз кинематографистов петербурга, суд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии