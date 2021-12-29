Что произошло в Петербурге 25 января: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события вторника, 25 января.

Что произошло в Петербурге во вторник, 25 января? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Ветераны и блокадники смогут три дня бесплатно ездить на метро и по ЗСД.

Бесплатный проезд для ветеранов организовали в честь празднования 78-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Передвигаться по ЗСД ветераны смогут вместе с сопровождающими, для проезда нужно будет предъявить подтверждающий документ оператору пункта оплаты.

По факту травмирования 5-летнего мальчика в Шуваловском парке возбудили уголовное дело.

Инцидент произошел 22 января: лошадь ударила мальчика копытом во время кормления. У ребенка диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и перелом височной кости, состояние мальчика удовлетворительное. Возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Росприроднадзор начал проверку по факту разлива нефтепродуктов в Неву.

Масляные пятная заметили в акватории Невы в районе Синопской набережной, в воду попали нефтепродукты. Специалисты обнаружили источник загрязняющего вещества, собственника хотят привлечь к административной ответственности.

Официантка бара "Гадкий койот" на Думской подожгла посетителя.

Со слов пострадавшего, инцидент произошел еще 4 января. Мужчина заказал спецподачу напитка: официантка выпрыснула абсент на клиента и подожгла напиток, огонь сразу же охватил одежду посетителя. Спустя 7 секунд официантка залила мужчину газированным напитком, однако этого времени хватило, чтобы клиент получил ожоги груди, шеи и дыхательных путей. Дело может дойти до суда.

Петербургский эксперт спрогнозировал возможный исход пандемии.

Начальник отдела здравоохранения Центрального района города Юрий Зернюк предположил, что болезнь может пойти двумя путями: перейти в разряд обычного сезонного всплеска ОРВИ или же спровоцировать появление новых вирусов. Текущий штамм похож на грипп, инфекция протекает в верхних дыхательных путях. Эксперт выразил надежду на то, что последующие волны заболевания будут все слабее.

Тем временем, Смольный пообещал сохранить выплаты медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом. Решение приняли совместно с Ленобластью.

Артиста оркестра Мариинского театра подозревают в сексуальном насилии над 4-летним ребенком.

Мужчина уже задержан и помещен в ИВС. Артиста подозревают в том, что в течение 2020 года он насиловал ребенка в Рощино. Соответствующее уголовное дело возбудили еще в августе прошлого года.

Коллаж: Piter.TV

Фото: Росприроднадзор по СЗФО