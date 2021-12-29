"Ковидные" выплаты медработникам в Петербурге сохранятся в 2022 году

Медики получают дополнительные выплаты за работу в особо опасных условиях.

Смольный сохранит выплаты медикам, которые участвуют в борьбе с коронавирусом. Об этом на заседании правительства 25 января сказал губернатор Александр Беглов.

Глава города поручил комитету по здравоохранению и комитету по социальной политике разработать соответствующий нормативный акт, а комитет финансов должен будет определить, откуда брать деньги на выплаты.

Решение было принято совместно с Ленинградской областью.

Выплаты получают не только медики, но и санитары скорой помощи, водители неотложной помощи. Также на денежную помощь могут рассчитывать медработники, проводящие лабораторную диагностику COVID-19, патологоанатомические и судебно-медицинские исследования тел умерших, инфицированных COVID-19, и работники медицинской организации особого типа, проводящие заключительную дезинфекцию.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в петербургских стационарах от COVID-19 находятся 224 жителя Ленобласти.

Фото: Piter.TV