Официантка бара "Гадкий койот" на Думской подожгла посетителя

Девушка выплеснула на петербуржца абсент, а затем поднесла огонь.

Поход в бар "Гадкий койот" на Думской улице закончился для одного из посетителей серьезной травмой. Об этом сообщил Пятый канал.

Инцидент произошел 4 января, в разгар новогодних праздников. Пострадавший рассказал, что заказал "спецподачу".

Ко мне подходит официантка, просит развернуться к ней, выливает, выпрыскивает прямо изо рта абсент и моментально поджигает. Поделился мужчина

Он опешил от такой необычной подачи напитка, но подумал, что огонь сразу же потушат, чего не произошло.

Начинаю сам себя тушить руками, потому что уже жесткая боль пошла. Но буквально через 6-7 секунд она меня просто заливает "Пепси". Бегу в туалет, провожу рукой по груди, а у меня уже слезает кожа. Отметил пострадавший

В результате его госпитализировали в ожоговое отделение НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Врачи диагностировали ожоги дыхательных путей, груди и шеи третьей степени. Весь ближайший год мужчине понадобятся мази, санаторий, лазерная коррекция и другие средства для восстановления. Пострадавший нанял адвоката и намерен довести дело до суда.

Ранее мы писали, что ребенок получил химический ожог рта, съев капсулу со средством для стирки.

Фото: pexels.com