Ветераны и блокадники смогут три дня бесплатно ездить на метро и по ЗСД

Для бесплатной поездки необходимо предъявить в метро удостоверение.

В честь празднования 78-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады ветераны Великой Отечественной войны смогут ездить на метро бесплатно.

Льготами смогут воспользоваться ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и других мест принудительного содержания. Для бесплатной поездки необходимо предъявить в метро удостоверение ветерана Великой Отечественной войны; или удостоверения к медали "За оборону Ленинграда" или знаку "Жителю блокадного Ленинграда"; или же удостоверения инвалида Великой Отечественной войны.

Также с 26 по 28 января ветераны и сопровождающие их лица смогут бесплатно проезжать по ЗСД. Для этого нужно предъявить подтверждающий документ кассиру-оператору пункта оплаты. Проезд разрешён по полосам, на которых осуществляется оплата наличными или банковской картой (полосы с желтыми знаками). Если в автомобиле есть транспондер, и он все же сработал, нужно показать кассиру документы и деньги вернут в течение 5 дней.

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Фото: Piter.tv