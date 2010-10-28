Что произошло в Петербурге 25 февраля: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события пятницы, 25 февраля.

Что произошло в Петербурге в пятницу, 25 февраля? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

В Петербурге во время антивоенной акции задержали 380 человек.

Несанкционированная акция прошла вечером 24 февраля у станции метро "Гостиный двор", участие в ней приняли порядка 1400 человек. В полицию доставили 380 человек, в том числе двоих несовершеннолетних, всех их привлекут к административной ответственности по статьям о нарушении порядка проведения митинга и ковидных ограничений.

В Петербурге скончался автомобилист, упавший в яму с кипятком.

Автомобиль мужчины попал в зону прорыва теплотрассы на улице Лени Голикова 22 февраля, машина провалилась в яму с кипятком. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, однако спустя несколько дней водитель скончался. "Теплосеть" выразила глубочайшие соболезнования семье погибшего и пообещала выплатить 2 миллиона рублей страхового возмещения.

Финал футбольной Лиги чемпионов 2022 года перенесут из Петербурга во Францию.

Событие должно было состояться 28 мая. Кроме того, из-за военного конфликта УЕФА перенесет все матчи под своей эгидой за пределы РФ и Украины на нейтральные поля. Вице-губернатор Борис Пиотровский заявил, что это решение "политически ангажировано". Также чиновник отметил, что деньги, которые планировали потратить на проведение финального матча, пустят на развитие детских спортивных школ.

Пять машин столкнулись на Красносельском шоссе у КАД.

Авария, произошедшая в районе железнодорожной станции "Горелово", спровоцировала длинную пробку. Причины ДТП пока устанавливаются, о пострадавших не сообщается.

В Петербурге к 2030 году появится 21 станция метро.

Как сообщили в комитете по транспорту, в 2024 заработают станции "Путиловская", "Юго-Западная" и "Горный институт", еще через два года откроются "Богатырский проспект" и "Планерная" и "Театральная". В 2028 планируется завершить строительство станции "Шуваловский проспект", на 2030 год запланирован запуск станций "Гавань", "Морской Фасад", "Лиговский проспект-2", "Знаменская" и "Суворовская-1".

Вторая антивоенная акция началась у Гостиного двора с массовых задержаний.

Вечером у станции метро около двухсот горожан вновь собрались на несогласованный антивоенный митинг. Петербуржцы выступают против российской военной операции на Украине. Полиция уже начала массово задерживать участников акции.

Чиновникам Петербурга запретили покидать Россию.

По информации "Ведомостей Санкт-Петербург", ограничения коснулись сотрудников государственной гражданской службы и тех, кто работает в подведомственных учреждениях. Пресс-секретарь губернатора Петербурга не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть информацию.

Коллаж: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Ида Смирнова)

Видео: ВКонтакте / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село / Илья Прокофьев; Telegram / Мегаполис