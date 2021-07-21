Вторая антивоенная акция началась у Гостиного двора с массовых задержаний

В пятницу вечером, 25 февраля, у Гостиного двора горожане вновь вышли на антивоенный митинг против российской военной операции на Украине. Об этом сообщают в социальных сетях.
Судя по кадрам видео, около 200 человек прогулочных шагом выдвинулись вдоль здания Гостиного двора к Думской улице. Сотрудники полиции начали массово задерживать участников. По данным СМИ, задержано несколько десятков.
Позже у Гостиного двора протестующие вновь начали собираться небольшими группами.
Ранее у Гостиного двора полицейские устроили концерт в поддержку действий России на Украине.
Фото: Instagram / __paranoia__666
Видео: Telegram / Мегаполис
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