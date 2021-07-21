  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:45
41
romasdaria Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Вторая антивоенная акция началась у Гостиного двора с массовых задержаний

0 0

Судя по кадрам видео, около 200 человек прогулочных шагом выдвинулись вдоль здания Гостиного двора к Думской улице.

В пятницу вечером, 25 февраля, у Гостиного двора горожане вновь вышли на антивоенный митинг против российской военной операции на Украине. Об этом сообщают в социальных сетях.

Судя по кадрам видео, около 200 человек прогулочных шагом выдвинулись вдоль здания Гостиного двора к Думской улице. Сотрудники полиции начали массово задерживать участников. По данным СМИ, задержано несколько десятков. 

Позже у Гостиного двора протестующие вновь начали собираться небольшими группами. 

Ранее у Гостиного двора полицейские устроили концерт в поддержку действий России на Украине.

Фото: Instagram / __paranoia__666

Видео: Telegram / Мегаполис

Теги: антивоенная акция, гостиный двор, задержания
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии