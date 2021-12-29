Что произошло в Петербурге 24 января: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события понедельника, 24 января.

Что произошло в Петербурге в понедельник, 24 января? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Полиция вторые сутки дежурит у закрытых баров в центре Петербурга.

Заведения закрыли из-за антикоронавирусных нарушений, бойкота QR-кодов. Уже возбуждено уголовное дело из-за работы ресторанов, баров и кафе в ночное время и отсутствия проверки кодов. С какой именно целью у закрытых заведений дежурит полиция, не уточняется.

Ночью на Лиговском проспекте тушили пожар в многоэтажном доме.

Вспыхнули чердачное помещение и мансарда в 6-этажном доме №44. Причина пожара пока неизвестна, жильцов верхний этажей эвакуировали, есть одна пострадавшая. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров, пожар тушили до самого утра силами 73 спасателей.

Тем временем, в общежитии Российского государственного гидрометеорологического университета на улице Стахановцев тоже случился пожар. Полностью сгорела одна из комнат в доме №17, пострадавших нет.

Беглов заявил, что не собирается в отставку.

Отставку чиновника многократно требовали в соцсетях недовольные зимней уборкой горожане. Беглов отметил, что вопрос об отставке должны решать петербуржцы, которые его избирали, а сам он не собирается никуда уходить, однако извинился за текущие неудобства. Вместе с командой правительства, добавил он, они будут продолжать реформы.

Полицейские нашли труп мигранта в машине у Пулково.

Тело изрезанного 26-летнего мигранта нашли в "Фольксваген Поло", принадлежащем местной фирме. Известно, что погибший приехал в Россию на заработки месяц назад, но не успел встать на учет. Возбуждено дело об убийстве, полиция ищет троих подозреваемых в расправе над иностранцем.

Смольный отдал предпочтение автомагистрали вместо парка "Заросли" на острове Декабристов.

Соответствующие обозначения территории появились на новом Генплане города. Власти предпочли построить магистраль, несмотря на победу проекта "Заросли" в конкурсе "Твой бюджет". Авторы проекта предлагали сделать между исторической набережной Макарова и набережной Макарова-автомагистралью зеленый уголок и общественное пространство. Генплан примут в конце 2022 года, вскоре начнется общественное обсуждение проекта.

Реставрация Медного всадника завершилась.

Скульптура ушла на "ремонт" осенью 2021 года, строительные леса вскоре снимут, но открывать памятник во время морозов не станут. Памятник откроют в качестве подарка городу к 350-летию со дня рождения Петра Великого, территорию рядом благоустроят.

Коллаж: Piter.TV

Видео: ГУ МЧС по Петербургу

Фото: сайт "Заросли"