Беглов заявил, что не собирается в отставку

Глава города отметил, что этот вопрос должны решить жители, а пока он и команда правительства будут работать.

Губернатор Петербурга Александр Беглов прокомментировал вопрос о возможной отставке. В эфире телеканала "78" он заявил, что это должны решать жители города, которые его избрали. Он сам никуда не собирается уходить.

Я и команда правительства работаем и будем работать. И мы продолжим реформы и доведем их до конца. Отметил градоначальник

Беглов напомнил, что в городе проходит мусорная реформа, реформа системы городского благоустройства, реформа общественного транспорта, реформа строительной сферы. Губернатор заявил, что не снимает с себя ответственности и извинился за неудобства, которые сейчас существуют в Петербурге. В частности, он назвал саботажем прежнего подрядчика проблемы с уборкой мусора в городе.

Ранее жители дома на Камской улице стали свидетелями уборки снега ретро-утюгом.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов