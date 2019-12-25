Что произошло в Петербурге 24 июня: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события четверга, 24 июня.

Что произошло в Петербурге в четверг, 24 июня? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Стала известна причина пожара на электроподстанции "Ручьи", из-за которой северная часть города осталась без электричества и воды.

ЧП произошло в одиннадцатом часу вечера накануне – на электроподстанции разгерметизировался трансформатор. Пожарные прибыли на место спустя полчаса после начала пожара, а уже в 00.24 электроснабжение восстановили. При пожаре никто не пострадал.

На Дворцовой набережной иномарка насмерть сбила пешехода.

ДТП случилось днем: женщина переходила дорогу по "зебре" на красный свет, когда на нее жестко наехала машина. Судя по всему, водитель не ожидал увидеть пешехода за вереницей автомобилей со встречных полос. К тому же, автомобилист не затормозил, честно проезжая дорогу на зеленый сигнал.

Петербург поставил новый антирекорд: за сутки от ковида умерли 99 человек.

Новых случаев заболевания насчитали 1143 за сутки, выздоровевших оказалось 1969. Петербург обогнал Москву по количеству смертей: в столице умерших было на семь меньше.

Кстати, главврач Боткинской больницы назвал новый частый симптом коронавирусной инфекции. Им оказался диарейный синдром, который испытывают заболевшие люди вместе со слабостью, высокой температурой, болями в мышцах, потерей обоняния и вкуса.

Петербургские врачи выпустили клип на собственную песню о работе в пандемию.

Медики оказались участниками рок-группы Egorov Band, свою песню они назвали "Воздуха мало" и опубликовали ее на YouTube. В композиции врачи поют о надежде на то, что ужас пандемии скоро закончится, и жизнь вернется в прежнее русло. Съемки клипа проходили в филиале 442-го военно-клинического госпиталя в Пушкине.

На станции метро "Обводный канал" на рельсы упал пассажир.

Это случилось днем. Движение по фиолетовой ветке пришлось изменить на 10 минут, поезда не доезжали до "Обводного канала". Обстоятельства произошедшего пока выясняются.

Мошенник дал доверчивому 81-летнему пенсионеру билеты банка приколов вместо настоящих денег.

Аферист подошел к пожилому петербуржцу на улице около недели назад и рассказал о своей "нелегкой судьбе". Мошенник попросил пенсионера обменять его доллары на рубли, однако иностранная валюта оказалась фальшивой. Пенсионер заметил обман не сразу. Возбуждено уголовное дело, аферист задержан.

Фото: Piter.TV

Видео: Piter.TV; пресс-служба МВД