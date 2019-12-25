Новый антирекорд. За сутки от коронавируса в Петербурге скончались 99 человек

Общее количество случаев за все время пандемии близится к 500 тыс.

В Петербурге, по официальной статистике, вновь скакнуло число новых случаев заболевания коронавирусом за сутки. Их количество составило 1 143. Накануне их было 1092.Информация об этом была опубликована на сайте стопкоронавирус.рф.

Количество выздоровевших при этом составило 1969 человеке. Еще 99 человека скончались от вирусной инфекции. По количество смертей Петербург обогнал Москву, в столице — 92.

Общее количество случаев за все время пандемии в Петербурге — 461701.

Ранее главврач Боткинской больницы рассказал, по какому симптому теперь можно заподозрить коронавирус.

Фото: Piter.TV