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Петербургские врачи выпустили клип о работе в пандемию

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Медики написали песню сами.

Петербургские врачи, участники рок-группы Egorov Band, выпустили клип на собственную песню "Воздуха мало". Ролик опубликован на YouTube музыкального коллектива.

Композиция рассказывает о работе медиков в пандемию.

На битву выходим мы как один.

Мы знаем, мы верим – мы победим!

Гласят строки припева

Врачи надеются, что вскоре забудется ужас "ковидных недель", и жизнь людей вернется в прежнее русло.

Солистом группы выступает начальник курса подготовки врачей для ВМФ Военно-медицинской академии Михаил Егоров. В состав группы также входят два врача-эпидемиолога и два студента ВМА. Съемки клипа проходили в филиале 442 военно-клинического госпиталя в Пушкине.

Ранее стало известно, какую вакцину от коронавируса предпочитают медики в Петербурге.

Видео: YouTube / Egorov Band

Теги: клип, пандемия
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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