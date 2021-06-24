Петербургские врачи выпустили клип о работе в пандемию

Петербургские врачи, участники рок-группы Egorov Band, выпустили клип на собственную песню "Воздуха мало". Ролик опубликован на YouTube музыкального коллектива.
Композиция рассказывает о работе медиков в пандемию.
На битву выходим мы как один.
Мы знаем, мы верим – мы победим!
Гласят строки припева
Врачи надеются, что вскоре забудется ужас "ковидных недель", и жизнь людей вернется в прежнее русло.
Солистом группы выступает начальник курса подготовки врачей для ВМФ Военно-медицинской академии Михаил Егоров. В состав группы также входят два врача-эпидемиолога и два студента ВМА. Съемки клипа проходили в филиале 442 военно-клинического госпиталя в Пушкине.
Ранее стало известно, какую вакцину от коронавируса предпочитают медики в Петербурге.
Видео: YouTube / Egorov Band
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