Стало известно, какую вакцину от коронавируса предпочитают медики в Петербурге

Всего доступно три вакцины.

В комитете по здравоохранению Петербурга рассказали "Невским Новостям", какими вакцинами от коронавируса чаще всего прививаются медики.

Выяснилось, что привившихся "Спутником V" в 30 раз больше, чем привитых препаратами "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

Как рассказали в Комздраве, более 31 тысячи медработников привито "Спутником V", примерно 1150 – "ЭпиВакКороной" и 995 – "Ковиваком".

Ранее Piter.TV рассказывал, чем отличаются российские вакцины от коронавируса.

Фото: Piter.tv