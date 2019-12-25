Что произошло в Петербурге 23 марта: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события среды, 23 марта.

Что произошло в Петербурге в среду, 23 марта? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Данные клиентов "Яндекс.Еды" попали в открытый доступ.

Об утечке данных компания сообщила еще в начале марта, однако сейчас неизвестные решили визуализировать данные и запустили в интернете карту с адресами, телефонами, именами клиентов и суммами заказов. По заявлению "Яндекс.Еды", в сливе данных виноват один из бывших сотрудников сервиса. Компания уже подала заявление в правоохранительные органы, подход к хранению информации о заказах оперативно изменили.

Глава комздрава Петербурга рассказал, каких лекарств не хватает в городе.

Дмитрий Лисовец заявил, что дефицит наблюдается по 34 позициям из жизненно необходимых. Такие лекарства производят в "недружественных странах", поэтому поставки задерживаются по логистическим причинам. Нехватка возникает и из-за повышенного спроса, как это случилось с "Эутироксом". На данный момент в городе есть запас лекарств на срок до полугода, его оценивают в 7 млрд рублей. Также комздрав столкнулся с проблемой закупок, некоторые конкурсы пришлось объявлять заново.

Между тем, цены на лекарства в Петербурге взлетели на 11,7% с начала марта.

После ДТП на КАД в отношении водителя "Вольво" возбудили уголовное дело.

Авария произошла днем 22 марта на 67 километре КАД: водитель "Вольво" с полуприцепом нарушил дистанцию, врезался в едущий впереди "Дэу", из-за чего легковушка влетела в "КАМАЗ" и оказалась зажата между большегрузами. 36-лений водитель легковушки погиб на месте, водителя "Вольво" госпитализировали.

Петербург примет участие в акции "Час Земли".

В 20.30 26 марта в городе на час погаснет подсветка зданий на стрелке Васильевского острова, нескольких мостов и более 40 городских сооружений. Петербуржцев приглашают присоединиться к экологической акции и на один час выключить свет в квартире.

Больницы выводят из работы с COVID-19 в Петербурге.

К плановой работе вскоре вернутся Горбольница №22, 122-я медсанчасть и Покровская больница (если Боткинская больница получит лицензия по направлению "Торакальная хирургия"). Комздрав назвал ситуацию с коронавирусом стабильной, в больнице сейчас находится менее 2 тысяч человек.

В больнице №2 к офтальмологу будут принимать по записи из-за огромных очередей.

Очереди в учреждение начали образовываться с 16 марта, как только больница вернулась к плановой работе после пяти месяцев перепрофилирования. За это время количество нуждающихся в помощи офтальмологов разительно выросло. С 23 марта отделение начало прием строго по записи, номерки будут появляться на портале "Здоровье петербуржца" и на сайте поликлиник. С вопросами можно обратиться по телефонам 338-94-83 и 8-905-274-77-93.

Стало известно, как можно попасть в Молодежное правительство Петербурга.

Первый этап конкурса пройдет с 1 по 29 апреля, кандидатам нужно будет представить ролик на тему "Я – будущее Санкт-Петербурга". Второй этап пройдет с 16 по 22 мая, в ходе него конкурсанты примут участие в деловых играх. Третий этап пройдет с 30 мая по 3 июня и представит собой интернет-голосование. В парламент примут 50 человек, 32 из них – по результатам конкурса, 18 – по квотам парламентских партий.

Коллаж: Piter.TV

Видео: ВКонтакте / Yury Hodjaev; ВКонтакте / Шувалово - Озерки | Выборгский район | СПб / Владимир Лопухин