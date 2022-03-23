После ДТП на КАД в отношении водителя "Вольво" возбудили уголовное дело

Машину зажало между фурами.

В ГУ МВД по Петербургу и области возбудили уголовное дело после смертельного ДТП на КАД, которое произошло 22 марта. В результате происшествия скончался 36-летний мужчина.

Авария произошла днем на 67 км КАД. По версии полиции, водитель "Вольво" с полуприцепом неправильно выбрал дистанцию и столкнулся с "Дэу", который двигался впереди в том же направлении. В результате легковушка врезалась в "КАМАЗ" с полуприцепом.

Водитель "Дэу" скончался на месте происшествия, а мужчина, который находился за рулем "Вольво" был госпитализирован. Второй находится под обязательством о явке.

Видео: ВКонтакте / Yury Hodjaev