Стало известно, какие больницы выводят из работы с COVID-19 в Петербурге

Ситуация с коронавирусом является стабильной.

Глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал о том, какие медучреждения вернутся к плановой работе в ближайшее время. В среду, 23 марта, чиновник выступил перед депутатами ЗакСа.

По его словам, ситуация в амбулаторном и стационарном звене c коронавирусом является стабильной. В больницах находится менее 2 тысяч человек.

В ближайшее время в Петербурге выведут из числа инфекционных 122-ю медсанчасть, а также Городскую больницу №22. Если Боткинская больница получит лицензию на направление работы "Торакальная хирургия", то тогда к плановой работе удастся вернуть Покровскую больницу.

Ранее Глава комздрава Петербурга рассказал, каких лекарств не хватает в городе.

Фото: Piter.tv