Что произошло в Петербурге 22 марта: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события вторника, 22 марта.

Что произошло в Петербурге во вторник, 22 марта? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Шуваловский проспект продлят за 2,1 млрд рублей.

Проспект намерены продлить от Камышовой улицы до Планерной, подрядчика выберут 11 апреля. Исполнителю нужно будет разработать документацию до 1 декабря текущего года, а само строительство завершить до 30 июля 2023 года. В планах Смольного также есть идея построить станцию метро "Шуваловский проспект" до 2028 года.

"Дом книги" в Доме Зингера закрыл двери для посетителей.

Из магазина вывезли последнюю продукцию перед тем, как 24 марта объект передадут под контроль компании "Зингер", которая связана с Альфа-Банком. Вскоре место частного книжного магазина заменит городской, как это и было исторически – первоначальную петербургскую сеть выселили из здания в 1999 году под предлогом ремонта. Новый книжный открылся благодаря юридическим уловкам.

На Васильевском острове возобновили снос кинотеатра "Прибой".

На месте заброшенного здания на Среднем проспекте В.О построят пятиэтажный Центр современного искусства имени Сергея Курехина. Центр ждал реставрации "Прибоя" шесть лет, успев временно переехать на Лиговский проспект. Предыдущая попытка реконструкции здания кинотеатра оказалась неудачной, новые работы планируется завершить до конца 2024 года за 3,8 млрд рублей.

104 сада и парка Петербурга закроют на весеннюю просушку.

Зеленые зоны уже начали постепенно закрывать, в первую очередь – территории с ограждениями. В течение месяца в садах и парках будут восстанавливаться газоны и дорожки после обильных зимних осадков.

Весенний призыв в Петербурге начнется 1 апреля.

Призыв продлится до 15 июля, на службу в Вооруженные Силы планируется отправить около 2700 петербуржцев. За оповещением граждан, подлежащих призыву, следят муниципальные образования и районные администрации. В 2021 году план по призыву выполнили на 100%, отправив на службу 2651 человек.

В Петербурге скорректируют программу благоустройства из-за санкций.

Причиной тому стало введение в отношение РФ "ограничительных мер экономического характера" и планируемое секвестирование бюджета. Так, по словам главы МО №72 Павла Швеца, работы по реконструкции сквера на Турку (от Пражской улицы до Бухарестской) отложили в связи с экономической ситуацией. Проект "Формирование комфортной городской среды" на 2022-2024 годы скорректируют.

У пассажирки на Московском вокзале открыто похитили телефон.

Жительница Севастополя отвлеклась на телефонный разговор, когда к ее сумку подошел злоумышленник. Мужчина попытался украсть сумку, но получил отпор. Затем, улучив момент, вытащил из кармана женщины смартфон и скрылся. Полиция задержала преступника по горячим следам, возбуждено дело о грабеже.

Активисты предлагают национализировать ТРЦ "Галерея" под вокзал для ВСМ "Москва-Петербург".

Житель Центрального района Ярослав Костров возмутился риском сноса исторических зданий Кокоревских складов ради строительства терминала. Костров предложил вместо сноса изъять ТРЦ и предоставить собственнику компенсацию, тем более что в "Галерее" пустуют площади. Сейчас активист собирает подписи горожан, чтобы потом представить обращение чиновникам. Инициативу оценили не все горожане.

Коллаж: Piter.TV

Фото: Центр Современного искусства им. Курехина

Видео: пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте