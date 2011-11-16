Что произошло в Петербурге 21 марта: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события понедельника, 21 марта.

Что произошло в Петербурге в понедельник, 21 марта? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

"Мостотрест" предупредил о разводке восьми мостов на этой неделе.

В период с 21 по 27 марта разведут Троицкий, Дворцовый, Литейный, Тучков, Большеохтинский, Володарский, Благовещенский мосты и мост Александра Невского. Первыми на очереди будут мост Александра Невского (его разведут в ночь на 22 марта с 02:20 до 05:10) и Троицкий мост (с 01:20 до 04:50).

Три человека погибли в массовом ДТП на КАД.

Авария случилась утром 21 марта на 133 километре КАД в Кронштадтском районе, столкнулись "ГАЗель", "КАМАЗ" и Daewoo Matiz. Погибли три человека, которые ехали в "ГАЗели", травмы получила также пассажирка легковушки. Причины аварии пока выясняются.

Над Петербургом заметили падающий метеорит.

Небесное явление зафиксировала камера видеонаблюдения поздним вечером 20 марта. Камера расположена на Петровской набережной, 8. На кадрах видно, как некий яркий объект вспыхивает и пропадает над гостиницей "Санкт-Петербург" и БЦ "Петровский форт".

Полиция обратила внимание на соцсети преподавателя СПбГУ после жалоб студентов.

Правоохранители проверят страницу Николая Межевича. Сам преподаватель отрицает, что писал посты с шутками про расчленение, призывами к сбросу водородной бомбы и оскорбительными высказываниями. Примечательно, что человек с такими же именем и фамилией стал автором онлайн-курса СПбГУ "Украина: морфология и мифология".

В Петербурге планируют выдавать электронные рецепты на медикаменты.

Власти города планируют использовать цифровые технологии Сбера для развития здравоохранения. Помимо электронных рецептов на выдачу лекарств могут ввести также дистанционный мониторинг больных гипертонией и сахарным диабетом и технологии голосового заполнения документов.

Прокуратура возмутилась ценниками в "Окее" на Партизана Германа.

Магазин допустил продажу продуктов итания без надлежаще оформленных ценников, чем нарушил права потребителей на получение достоверной информации о товарах. Рукописные ценники потребовали заменить на печатные, в адрес руководителя организации внесут представление.

"Сапсаны" временно перестанут курсировать между Петербургом и Нижним Новгородом.

Скорые поезда перестанут курсировать после 30 июня из-за строительных работ на Курском вокзале в Москве. До этого момента "Сапсаны" будут ездить по обычному расписанию.

Коллаж: Piter.TV

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Сергей Власов)

Фото: прокуратура Петербурга