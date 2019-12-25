"Мостотрест" предупредил о разводке восьми мостов на этой неделе

Петербург готовится к сезону навигации.

На этой неделе, с 21 по 27 марта, в Петербурге разведут восемь мостов. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест".

Речь идет о мостах Александра Невского, Троицком, Дворцовом, Литейном, Большеохтинском, Тучковом, Володарском и Благовещенском.

В ночь с 21 на 22 марта разведут мост Александра Невского с 02:20 до 05:10, а также Троицкий мост с 01:20 до 04:50. Расписание на неделю можно посмотреть на сайте учреждения.

Отмечается, что разводка и наводка мостов может быть осуществлена в рамках этого промежутка, но не обязательно в указанное время.

Фото: СПб ГБУ "Мостотрест"